Olympia 2026: Chance, Risiko oder Seifenblasen?

Unter dem Titel „Olympia 2026 - Chance, Risiko oder Seifenblase?“ ist auf Radio Steiermark über das Vorhaben diskutiert worden. Graz und Schladming wollen sich bewerben. Am Donnerstag stimmt der Grazer Gemeinderat darüber ab.

Die Betreiber der Olympia-Pläne sprechen von einer positiven Grundstimmung und arbeiten an einer Machbarkeitsstudie, die Opposition ist mehr als skeptisch und fordert eine Volksbefragung.

Tag vor der Abstimmung

Einen Tag vor der Abstimmung im Grazer Gemeinderat, ob man beim IOC eine Absichtserklärung abgeben soll, diskutierten mit Günter Encic der Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP), Kulm-Organisator Hubert Neuper, Sportjournalist Johann Skocek und der Volkswirtschaftler Michael Steiner zum Thema Olympia 2026 in der Steiermark.

Die Diskussion zum Nachhören

Teil 1

Teil 2

Am Donnerstag stimmt der Grazer Gemeinderat über eine Bewerbung für die Olympischen Winterspiele 2026 ab. Montagabend fand in der Grazer Stadthalle eine erste Bürgerversammlung zu dem Thema statt - mehr dazu in Erster Infoabend zu Olympia 2026 (12.3.2018).

Graz als Host City mit Pressezentrum und der Schlussfeier; in der Region Schladming sollen die Alpinen Bewerbe, in Ramsau am Dachstein und Bischofshofen Ski Nordisch ausgetragen werden. Eishockey sollen sich die Städte Wien, Linz und Klagenfurt aufteilen. Das ist eine erste Skizze, wie die Olympischen Spiele in der Steiermark aussehen könnten - mehr dazu in - mehr dazu in Betreiber sehen Chance für steirische Olympia (19.2.2018), in Olympia 2026: Kosten, Nutzen und Kalkulationen (24.1.2018) und in Olympia 2026: Eishalle sorgt für Kopfzerbrechen (1.2.2018).

