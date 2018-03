Brand in Heustadel

In Baumkirchen im Bezirk Murtal ist am Mittwoch in einem Heustadel ein Kleinbrand ausgebrochen. Beim Zerkleinern von Strohballen dürfte ein Stein Funken verursacht haben. Verletzt wurde laut Polizei niemand.

Der Landwirt war am Mittwochnachmittag damit beschäftigt, Strohballen als Streumittel für seine Kühe mit einem Miststreuwagen zu zerkleinern. Dabei ließ er den Traktor am Stand mit laufendem Motor stehen. Kurze Zeit später bemerkte der Bauer Rauch im Zugangsbereich des Heustadels.

Gemeinsam mit einem Nachbarn begann der Mann, den Heubrand mit einem Feuerlöscher einzudämmen, seine Mutter verständigte in der Zwischenzeit die Feuerwehr. Diese konnte das Feuer schnell löschen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, der Schaden dürfte laut Polizei gering sein.