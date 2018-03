Raubüberfälle auf Taxilenker geklärt

Die Polizei im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag hat zwei Raubüberfälle auf Taxilenker aufgeklärt. Vier Verdächtige im Alter von 17 bis 22 Jahren wurden festgenommen. Auch die Tatwaffen konnten von den Beamten sichergestellt werden.

Am Montag fiel einer Streife der Polizeiinspektion Bruck an der Mur im Stadtzentrum von Bruck ein Pkw auf. Eine Überprüfung des Fahrzeuges ergab, dass dieses zur Fahndung ausgeschrieben war. Als der Lenker und die Beifahrerin zum Auto zurückkamen, wurden sie von den Beamten überprüft und auf die Polizeiinspektion mitgenommen.

Befragungen führen zu weiteren Verdächtigen

Die Ermittlungen hatten ergeben, dass neben dem 22-jährigen Fahrzeuglenker und der 17-jährigen Beifahrerin auch eine 19-Jährige und ein 20-Jähriger tatverdächtig sind, eine Woche davor in Kapfenberg zwei Taxilenker beraubt zu haben – mehr dazu in Zwei Taxilenker ausgeraubt (5.3.2018). Nachdem die ersten beiden Verdächtigen gefasst werden konnten, nahmen Beamte des Einsatzkommandos Cobra den 20-Jährigen in seiner Wohnung fest.

Nach mehreren Vernehmungen konnte auch die 19-Jährige ermittelt und festgenommen werden. Eine Gaspistole und ein Fleischermesser wurden sichergestellt – dabei soll es sich um die Tatwaffen handeln. Bei den Überfällen hatten jeweils die Frauen das Taxi telefonisch bestellt, die Männer raubten die Taxilenker dann am vereinbarten Abholort aus.

Tatverdächtige sind geständig

Die vier Tatverdächtigen sind zu insgesamt vier Raubversuchen in Leoben, Gratkorn und Kapfenberg und einem ausgeführten Raub in Kapfenberg geständig. Als Motiv gaben sie an, das Geld für den Kauf von Suchtmitteln und Lebensmitteln verwendet zu haben. Die Männer hatten außerdem mehrere Kennzeichendiebstähle zugegeben. Die beiden Männer und die 17-Jährige wurden in die Justizanstalt Leoben eingeliefert. Die 19-Jährige wird auf freiem Fuß angezeigt.