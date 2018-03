Olympia 2026: Grazer Gemeinderat für Bewerbung

Der Grazer Gemeinderat hat mit den Stimmen von ÖVP, FPÖ und NEOS die Weichen für die Bewerbung für die Olympischen Winterspiele 2026 gestellt. Bei der Abstimmung ging es um eine Absichtserklärung; die Machbarkeitsstudie folgt im Juni.

Bei der Abstimmung ging es konkret darum, dass Graz einen „Letter of Intent“, eine Absichtserklärung, verfassen kann, der dann gemeinsam mit Schladming bis 31. März beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC) eingereicht werden kann. Mit dieser Absichtserklärung zeigt Graz grundsätzlich Interesse, die Olympischen Winterspiele 2026 auszurichten.

Machbarkeitsstudie bis Juni

ÖVP, FPÖ und NEOS stimmten für die Bewerbung von Graz und Schladming. KPÖ, Grüne und SPÖ stimmten erfolglos gegen beide Anträge, also die Abfassung der Absichtserklärung und die Gesellschaftsgründung. Letztere beinhaltet die Formierung einer entsprechenden Olympiagesellschaft „Grazer Winterspiele 2026 GmbH“ im Frühjahr. Bis Juni soll dann eine Machbarkeitsstudie vorliegen.

Grafik: APA/ORF.at; Quelle: APA

Vertreter des IOC kommen nach Graz

Für die Machbarkeitsstudie sollen Experten der Technischen Universität Graz und der Grazer Fachhochschulen gemeinsam mit externen Gutachtern die Voraussetzungen klären. Diese Studie wird rund 1,5 Millionen Euro kosten. In der nächsten Zeit wird dann auch das IOC mit einem Vertreter nach Graz kommen. Im Oktober wird dann vom IOC entschieden, welche Bewerber als Kandidaten für die Olympischen Spiele 2026 zugelassen werden.

Noch keine offiziellen Bewerber

Offizielle Bewerber gibt es noch nicht. Die Bewerbungsfrist für die Austragung der Olympischen Winterspiele 2026 endet am 31. März. Die Vergabe der Spiele wird im Herbst 2019 erfolgen. Interesse gibt es aus Calgary in Kanada, Sapporo in Japan und Stockholm in Schweden, wobei diese drei Städte schon in der Vergangenheit Olympische Spiele ausgetragen haben. Auch Sion in der Schweiz bekundete Interesse an den Olympischen Winterspielen 2026. Vor einer Bewerbung in der Schweiz findet am 10. Juni aber noch eine Volksabstimmung im Kanton Wallis statt.

Unterschiedliche Positionen der Gemeinderäte

Bei der Gemeinderatssitzung wurden bereits bekannte Positionen wiederholt. Man wolle Winterspiele ohne Gigantomanie, so Nagl-Sprecher und Gemeinderat Thomas Rajakovics (ÖVP): „Wir wollen Spiele mit Mensch und Athlet im Mittelpunkt, ohne Bombast in Städten und Gemeinden, und mit den Paralympics wären die Spiele echt mit Inklusion.“ FPÖ-Klubchef Armin Sippel sprach von einem Prozess, der jetzt startet, „der möglicherweise dazu führt, dass wir im Herbst 2018 Kandidatenstatus haben. Lassen wir die Kirche im Dorf, es ist jetzt nur eine Absichtserklärung, dass wir mit dabei sein können.“ Auch NEOS-Gemeinderat Niko Swatek stimmte zu, „wegen der Chance“, wie er sagte.

APA/Erwin Scheriau

SPÖ, KPÖ und Kommunisten sind skeptisch, vor allem was die Organisation des IOC betrifft. Manfred Eber von der KPÖ glaubt nicht, dass das IOC reformierbar sei. Der Schladminger Bürgermeister Jürgen Winter sprach vor dem Gemeinderat von einer einmaligen Chance für Vereine, Verbände und Sportler, Winterspiele zu genießen und „wir sollten auch den Herrschaften im IOC eine Chance geben“, so Winter.

Grünen-Stadträtin Tina Wirnsberger zweifelte an einer Trendwende beim IOC und sie sehe nicht ein, warum „wir mit unseren finanziellen Mitteln anderen eine Chance geben sollten, sich als glaubwürdig zu beweisen und warum die Grazer bezahlen sollten. Mein Infostand ist: Das Land Steiermark hat bei Mitfinanzierung abgesagt, der Bund plant ein Nulldefizit. Die Stadt hat einen Schuldenstand von 1,2 Milliarden Euro“, so Wirnsberger. Für SPÖ-Klubchef Michael Ehmann fehlt es an einer ordentlichen Vorbereitung.

GEPA/Mario Bühner

Montagabend fand in der Grazer Stadthalle eine erste Bürgerversammlung zu dem Thema statt - mehr dazu in Erster Infoabend zu Olympia 2026 (12.3.2018). Unter dem Titel „Olympia 2026 - Chance, Risiko oder Seifenblase?“ wurde Mittwochabend auf Radio Steiermark über das Vorhaben diskutiert - mehr dazu in Olympia 2026: Chance, Risiko oder Seifenblasen?.

Graz als Host City mit Pressezentrum und der Schlussfeier; in der Region Schladming sollen die alpinen Bewerbe, in Ramsau am Dachstein und Bischofshofen Ski Nordisch ausgetragen werden. Eishockey sollen sich die Städte Wien, Linz und Klagenfurt aufteilen. Das ist eine erste Skizze, wie die Olympischen Spiele in der Steiermark aussehen könnten - mehr dazu in Betreiber sehen Chance für steirische Olympia (19.2.2018), in Olympia 2026: Kosten, Nutzen und Kalkulationen (24.1.2018) und in Olympia 2026: Eishalle sorgt für Kopfzerbrechen (1.2.2018).

