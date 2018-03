Pflege: Land übernimmt Aufschulungskosten

Der Steiermark drohen in Zukunft Engpässe beim Pflegepersonal. Daher übernimmt das Land die Kosten für die Aufschulung von Pflegeassistenten zu Pflege-Fachassistenten. Pro Person zahlt man für die Aufschulung derzeit 2.200 Euro.

In den steirischen Schulen für Gesundheits- und Krankenpflege werden sowohl Pflegeassistenten als auch Pflege-Fachassistenten ausgebildet, die mehr Kompetenzen haben. Die Diplomausbildung zum Fachassistenten dauert zwei Jahre und ist kostenfrei. Pflegeassistenten, die bereits Berufserfahrung haben, konnten sich bisher im Rahmen der Erwachsenenbildung innerhalb eines Jahres aufschulen. Dafür fielen Ausbildungskosten in der Höhe von 2.200 Euro an.

Evaluierung im Jahr 2020

„Bedauerlicherweise halten sich die Anmeldungen für die Qualifizierung von der Pflegeassistenz zur Pflege-Fachassistenz noch in Grenzen“, so Gesundheitslandesrat Christopher Drexler (ÖVP). Daher habe sich das Land entschlossen, die Kosten dafür zu übernehmen.

Die kostenfreie einjährige Aufschulung zur Pflege-Fachassistenz wird vorerst bis zu einer Evaluierung der Ausbildungszahlen im Jahr 2020 angeboten. „Wir brauchen mehr engagierte Menschen, die den schönen und erfüllenden Pflegeberuf ergreifen“, so Drexler.

Noch an allen Schulen Ausbildungsplätze vorhanden

„Es herrscht zurzeit wegen der Umstellung des alten Systems auf die neue Ausbildung der Pflegekräfte große Verunsicherung. An jeder Schule können wir je 36 Ausbildungsplätze anbieten, zurzeit sind aber überall noch Plätze zu haben“, sagt Karin Pesl-Ulm, Leiterin des Referats für Gesundheitsberufe in der Landesverwaltung.

Link: