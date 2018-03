REWE kauft Marke Toni’s Freilandeier

Der Bieterprozess für die Marke Toni’s Freilandeier ist definitiv für die Handelskette Rewe ausgegangen. Das Vorhaben liegt schon zur Genehmigung bei der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB).

Die Handelskette REWE war Anfang März bei der Gläubigerausschusssitzung dem Vernehmen nach Höchstbieter für die Marke Toni’s Freilandeier - mehr dazu in REWE - Höchstbieter für Toni’s Freilandeier.

Bei der Wettbewerbsbehörde angemeldet

Jetzt dürfte der Deal fixiert sein. Die Übernahme wurde am Freitag bei der Wettbewerbsbehörde angemeldet. Demnach plant Rewe International (Wiener Neudorf) den indirekten Erwerb der gewerblichen Schutzrechte von Toni’s Handels-GmbH (Glein). Zur Rewe-Gruppe gehören in Österreich die Lebensmittelmärkte Billa, Merkur, Adeg und Penny. Toni’s ist Ende 2017 in die Insolvenz geschlittert.

Feilschen um die Markenrechte

Anfang Dezember ist das Konkursverfahren über die Toni’s Handels GmbH eröffnet worden - mehr dazu in Toni’s Freilandeier insolvent (12.12.2017). Seitdem arbeitet der Masseverwalter an der Abwicklung und Fortführung des Unternehmens - mehr dazu in Toni’s Freilandeier: Schließung abgewendet (13.12.2017). Nach der Eröffnung des Konkursverfahrens hatte ein Investor bereits sämtliche Immobilien der Firma gekauft. Danach ging es vor allem um die wertvollen Markenrechte - mehr dazu in Acht Angebote für Toni’s Freilandeier (06.02.2018).