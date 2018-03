Arbeiterin von Stapler angefahren

Bei einem Arbeitsunfall in Pirching an der Raab im Bezirk Weiz ist am Freitag eine 49-Jährige schwer verletzt worden: Die Arbeiterin war von einem Stapler angefahren worden

Die Frau war gerade dabei, in einer Lagerhalle einen Hubwagen zu ziehen und ging dabei rückwärts; gleichzeitig fuhr ein Staplerfahrer mit seinem Hubstapler im Retourgang durch die Halle.

Stapler fuhr über Fuß

Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der Stapler der Frau über den rechten Fuß fuhr. Die 49-Jährige wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung ins LKH Weiz gebracht.