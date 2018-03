60-Jähriger bedrohte Ehefrau mit Messer

Ein 60-Jähriger hat am Samstag in Graz seine Ehefrau mit einem Messer bedroht. Nachdem sich der Mann beim Eintreffen der Polizei weigerte, die Waffe niederzulegen, griff das Einsatzkommando Cobra ein.

Bei der Polizei langte am Samstag gegen 13.00 Uhr eine Anzeige ein, dass ein 60-Jähriger seiner 61-jährige Frau mit einem Messer bedrohe. Als Polizisten bei der Wohnung im Bezirk Straßgang eintrafen, wurde der Ehemann tatsächlich mit einem Küchenmesser in der Hand angetroffen - er bedrohte seine Frau auch weiterhin, sie konnte jedoch in einem günstigen Augenblick entkommen.

„Erschießt mich doch“

Das verständigte Einsatzkommando Cobra konnte den 60-Jährigen schließlich überwältigen und festnehmen - dabei sprach er gegenüber dem Einsatzkräften immer wieder die Aufforderung „Erschießt mich doch“ aus.

Niemand verletzt

Der Mann wurde aufgrund seines psychischen Zustandes zunächst in ein Krankenhaus eingeliefert, die Staatsanwaltschaft ordnete aber bereits seine Verhaftung an. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.