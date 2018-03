Anschlussstelle Kindberg-Ost wird ausgebaut

Das Land investiert in den Ausbau und die Sicherheit der steirischen Straßen: So soll in den nächsten drei Monaten die Anschlussstelle Kindberg Ost im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag um 1,2 Mio. Euro um- und ausgebaut werden.

Eines der zentralen Bauprojekte ist ein Kreisverkehr mit Anbindung einer Gemeindestraße sowie der Landesstraße an die Semmering Schnellstraße (S6) - dazu werden vier Rampenfahrbahnen umgestaltet, eine soll dann direkt in das Kindberger Gewerbe- und Industriegebiet führen.

Auch neuer Geh- und Radweg geplant

Außerdem soll ein Geh- und Radweg entstehen, der mit einer Betonleitwand von der Fahrbahn getrennt wird. In Fahrtrichtung Wartberg wird eine Bushaltestelle errichtet, die Busbucht in Richtung Kindberg Zentrum bleibt, erhält aber eine verbreiterte Wartefläche. Außerdem wird eine neue Entwässerungsanlage gebaut und die Straßenbeleuchtung erneuert.

Von Anfang Mai bis Mitte Juni ist eine Totalsperre der Anschlussstelle Kindberg Ost vorgesehen. Autofahrer können dann über die relativ nahen Anschlussstellen Mitterdorf und Kindberg West bzw. Kindbergdörfl ausweichen.