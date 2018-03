800 Jahre Graz-Seckau: So wird gefeiert

300 Veranstaltungen gibt es heuer anlässlich des 800-Jahr-Jubiläums der Diözese Graz-Seckau - von einem zweitägigen Volksfest in Graz bis zu einem Freiluftkonzert in den Triebener Tauern. Am Montag wurde das Programm präsentiert.

Das Jubiläumsjahr steht unter dem Motto „Zukunft säen“ - mehr dazu in 800 Jahre Graz-Seckau: Start für Neuausrichtung (14.8.2017) -, und der Höhepunkt der Feierlichkeiten wird das zweitägige Jubiläumsfest im Juni in Graz sein: Am 23. Juni will die Katholische Kirche „ungewöhnliche Einblicke“ bieten, am Grazer Hauptplatz soll eine „Botschaft für die Steiermark“ veröffentlicht werden. Am Platz der Versöhnung im Grazer Stadtpark wird Bischof Krautwaschl dann am 24. Juni einen Open-Air-Festgottesdienst leiten, der auch live im ORF übertragen wird.

Ein Fest für alle

Insgesamt sind 80 Stunden Programm geplant - mit viel Musik, Kabarett und sogar einer Hüpfkirche für Kinder. Es soll ein Fest für alle sein, sagt Thomas Bäckenberger, der zuständige Generalsekretär des Projekts „Weg 2018“: "Der Hintergedanke bei dem Fest ist, dass wir als steirische Katholiken mit den Steirern, die auch nicht katholisch oder andersgläubig sind, gemeinsam ein großes Fest feiern und uns gemeinsam bestärken im Glauben an eine gute Zukunft, die wir miteinander gestalten.“

ORF

Feiern - aber auch helfen

Aber auch all jene, denen nicht nach feiern zumute ist, bekommen in diesem Jubiläumsjahr der Diözese einen Platz - die Sozialprojekte sind Bischof Wilhelm Krautwaschl ein ganz besonderes Anliegen: „Das Herzensprojekt schlechthin ist für mich die karitative Dimension des Ganzen. Dass wir eben nicht nur sagen, wir feiern, und damit hat es sich, sondern dass wir einzelne Projekte der Caritas in den Regionen der Diözese anpacken. Eines davon ist schon eröffnet worden - in Leoben die Notschlafstelle, wo Menschen zumindest das Nächtigen ermöglicht wird, die sonst keine Möglichkeit für sich sehen.“

Haydns „Schöpfung“ am Tag der Schöpfung

Zum Abschluss des Jubiläumsjahres soll dann aber doch noch einmal richtig gefeiert werden: mit einem riesigen Konzert mit Chor und Orchester in den Triebener Tauern, so Bäckenberger: "Am Tag der Schöpfung, am 1. September, wird es im Triebental, ganz hinten drin bei der Bergerhube, Haydns ‚Schöpfung‘ als Open-Air-Aufführung geben.“

Fünf Ausstellungen, zehn geführte Themenwege und eine Wallfahrt nach Rom runden das Programm zum Diözesanjubiläum 2018 ab. Die Festlichkeiten und Aktivitäten rund um das Jubiläum kosten rund 3,5 Millionen Euro - ein Drittel davon kommt von Land, Stadt Graz und Sponsoren, die übrigen zwei Drittel fließen aus dem Diözesanbudget, wobei 750.000 Euro für soziale Projekte und der Rest für Sach- und Personalkosten für die Veranstaltungen und Ausstellungen aufgewendet werden.

