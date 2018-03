Leiner sperrt Brucker Filiale zu

Die Möbelhandelsgruppe kika/Leiner/Lipo hat angekündigt, vier Filialen zu schließen, darunter auch das Leiner-Möbelhaus in Bruck - für die obersteirische Gemeinde sei das „ein Stich ins Herz“, wie es vom Bürgermeister heißt.

Ende Juni soll das Traditionsmöbelgeschäft in Bruck an der Mur schließen - mehr dazu in Kika/Leiner: Vier Standorte schließen, 46 bleiben (noe.ORF.at) - , und das nach über 50 Jahren an diesem Standort.

„Ein Stich ins Herz“

Für den Brucker Bürgermeister Peter Koch (SPÖ) ist das eine tragische Entwicklung: „Das ist ein Stich ins Herz, dass die Konzernzentrale in Südafrika, in Deutschland, wo auch immer, rein nach Zahlen oder Rendite entschieden hat, diesen Standort zu schließen, obwohl dort eine Geschäftsführerin aktiv ist in den letzten Monaten, die unglaublich viele Initiativen gesetzt hat und die Umsätze spürbar gestiegen sind.“

Derzeit führe man Gespräche mit Gewerkschaft und Arbeiterkammer, um einen Sozialplan für die Mitarbeiter auszuarbeiten. Für den ab dem Sommer leerstehenden Standort suche man jetzt Nachfolger. „Es ist ganz sicher eine gute innerstädtische Lage, und jetzt gilt es, Investoren einzuladen, und das werde ich auch tun“, so Koch.

Bürgermeister sieht auch politische Fehler

Der Bürgermeister blickt aber auch auf Fehler bei der Politik zurück: „Da mischt sich zur Trauer auch ein wenig Zorn, denn da hat die Politik eine Entwicklung zugelassen, dass auf der grünen Wiese Einkaufszentren entstehen, und so sind Anschläge auf den innerstädtischen Handel und auf unsere Innenstädte verübt worden. Da gilt es zu korrigieren, wenn es noch nicht zu spät sein soll.“

Auf die Frage, ob nicht auch er Politik sei, antwortet Koch: „Ich nehme uns und mich da nicht von der Verantwortung aus. Jeder, der arbeitet, macht natürlich auch Fehler, ich bin auch bereit, eigene zu sehen, dass ist überhaupt keine Frage.“ 40 Millionen Euro habe man bereits in die Brucker Innenstadt investiert - jetzt müsse man weiter an der Revitalisierung arbeiten, so der Brucker Bürgermeister.

Links: