Mit Bein in Holzspalter geraten

Bei Forstarbeiten in Vasoldsberg im Bezirk Graz-Umgebung ist am Dienstag ein Mann schwer verletzt worden: Der 64-Jährige war mit seinem linken Bein in einen Holzspalter geraten.

Der 64-Jährige war in einem Waldstück rund 300 Meter von seinem Anwesen entfernt mit Holzspaltarbeiten beschäftigt - dazu verwendete er einen an seinem Traktor angeschlossenen Holzspalter.

Fuhr noch selbst mit Traktor zum Haus

Aus noch ungeklärten Umständen war er dabei mit seinem linken Unterschenkel in das Gerät geraten. Trotz seiner schweren Verletzungen konnte er noch mit seinem Traktor zu seinem Haus fahren und die Rettung alarmieren.

Der 64-Jährige wurde vom Notarzt erstversorgt und dann vom Rettungshubschrauber ins LKH Graz gebracht. Zum Unfallhergang konnte der Mann noch nicht befragt werden.