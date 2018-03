Zwei Verletzte bei Pkw-Kollision

Bei einem Verkehrsunfall in Unterfeistritz im Bezirk Weiz sind am Dienstag zwei Personen verletzt worden: Eine 61-jährige Pkw-Lenkerin dürfte beim Abbiegen das Auto eines 24-Jährigen übersehen haben - es kam zur Kollision.

Die 61-jährige Oststeirerin war mit ihrem Pkw auf der L393 aus Richtung Puch kommend unterwegs und wollte in Unterfeistritz nach links in die L391 in Richtung Weiz einbiegen - dabei dürfte sie laut Polizei das Auto des 24-Jährigen übersehen haben.

Mit Hubschrauber ins LKH Graz geflogen

Bei der Kollision der beiden Autos wurde die 61-Jährige schwer verletzt; sie musste vom Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen werden. Der 24-Jährige erlitt leichte Verletzungen - er wurde ins LKH Weiz gebracht.