Erster Ausblick auf den steirischen herbst

Einen ersten Ausblick auf den steirischen herbst hat es am Mittwoch in Graz gegeben. Unter dem Motto „Volksfronten“ soll am Ende eine „große Ausstellung“ stehen, so die neue Intendantin Ekaterina Degot.

Steirischer herbst 2018 Der steirische herbst findet heuer von 20. September bis 14. Oktober

Degot präsentierte nicht nur ihr Konzept, sondern auch ein umfangreiches Team: Das Kollektiv, das den neuen herbst als große Schau kuratieren wird, besteht aus elf Personen inklusive der Intendantin.

„Festival versteht sich als umfassende Ausstellung“

„Der herbst in seiner neuen Form versteht sich als umfassende Ausstellung mit performativen, diskursiven und filmischen Elementen“, so Degot. Der Blick sei „von der bildenden Kunst formiert“, aber Interdisziplinarität stehe außer Frage: „Wir versuchen Kategorisierungen zu vermeiden, viele Projekte werden Geschichten erzählen.“ Der Großteil der Arbeiten wird eigens für das Festival entstehen.

sterischer herbst

Als Titel wurde der Begriff „Volksfronten“ gewählt, wobei der Plural auf die unterschiedlichen Bedeutungen verweisen soll: Darin eingeschlossen ist sowohl die antifaschistische Solidarität der 30er-Jahre als auch die rechten nationalistischen Gruppen der USA.

Neben den Auftragsarbeiten wird es auch das Partnerprogramm geben, bei dem sich „Grazer Institutionen in ihrer Vielfalt präsentieren“, so Degot. Das detaillierte Programm soll im Mai vorgestellt werden.

Link: