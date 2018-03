Steirische Landeshauptleute - und ihre Geschichte

„Die Landeshauptleute der Steiermark″ seit 1918 zu porträtieren hat sich ein gleichnamiges Buch 100 Jahre nach der Ausrufung der Republik vorgenommen. Am Mittwoch wurde das Werk präsentiert - im Beisein einiger Protagonisten.

Mitherausgeber Herwig Hösele betonte im Rahmen der Buchvorstellung am Mittwoch im Weißen Saal der Grazer Burg, er halte das Amt des Landeshauptmanns eines Bundeslandes für das erstrebenswerteste politische Amt in Österreich: „Ich glaube, es ist die Möglichkeit in einer überschaubaren Region mit großer Volksverbundenheit agieren zu können, sozusagen jeden Tag die Rückkoppelung des Volkes zu haben und auf der anderen Seite auch in bundespolitischen Fragen und Fragen der regionalen Außenpolitik wesentlich mitzuwirken.“

Acht Landeshauptleute hat die Steiermark in den 73 Jahren der Zweiten Republik gehabt - das zeugt von politischer Stabilität. Allein 23 Jahre davon gehen auf das Konto von Josef Krainer senior. Franz Voves und Waltraud Klasnic, die Vorgänger von Hermann Schützenhöfer, kommen jeweils auf knapp zehn Jahre.

„Möglichkeit, unendlich dankbar zu sein“

Waltraud Klasnic habe trotz der Wahlniederlage im Jahre 2005, die ihre Landeshauptfraufunktion beendete, für sich eine positive Bilanz gezogen: „Zurückschauen im Leben heißt verschiedene Möglichkeiten zu haben - und ich habe die Möglichkeit, unendlich dankbar zu sein: für die Zeit als Landeshauptmann, für die Zeit meines Lebens, für die Aufgaben von heute.“

ORF

Franz Voves, der Waltraud Klasnic nachfolgte, hat das Porträt über ihn erst jetzt gelesen, die Eindrücke seien noch ganz frisch: „Ich habe selten so oft in den Spiegel geschaut: also mit allen Stärken und Schwächen in dieser Zeit. Wir sind ja alle nur Menschen. Aber man hat auch mein Wollen sehr gut getroffen. So gesehen freut man sich schon, wenn unabhängige Verfasser die Zeit, in der man zehn Jahre lang als Landeshauptmann gewirkt hat, so beschreiben, dass man sich selbst so stark wiederfindet.“ Die Autoren sind übrigens der frühere Präsident der Industriellenvereinigung, Jochen Pildner-Steinburg, und sein damaliger Geschäftsführer Thomas Krautzer.

Literatur auch für junge Leser

Hermann Schützenhöfer fungierte in einer Sonderrolle - als einziger unter den Porträtierten, der die Funktion des Landeshauptmanns aktuell ausübt. Das habe er sich so noch gar nicht bewusst gemacht: „Hier im Rahmen vieler Landeshauptleute, die durchaus bedeutend für die Steiermark waren, als amtierender Mitarbeiter genannt zu werden, ist natürlich eine Ehre und eine Freude. Aber viel wichtiger ist mir, dass dieses Buch insbesondere den jungen Leuten ans Herz gelegt wird.“

