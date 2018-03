ÖOC unterstützt Grazer Olympiabewerbung

Das Österreichische Olympische Comite (ÖOC) gibt grünes Licht zur Bewerbung um die Olympischen Winterspiele 2026 von Graz und Schladming. Das wurde Mittwochabend bei der OÖC-Vorstandssitzung in Wien einstimmig beschlossen.

Vergangene Woche stimmte der Grazer Gemeinderat zu, eine Absichtserklärung - einen sogenannten „Letter of Intent“ - an das Internationalen Olympischen Komitee (IOC) zu schicken: Mit dieser Absichtserklärung zeigt Graz grundsätzlich Interesse, die Olympischen Winterspiele 2026 auszurichten - mehr dazu in Olympia 2026: Grazer Gemeinderat für Bewerbung (15.3.2018). Die Frist für die Abgabe läuft mit Ende März ab.

„Erster wichtiger Schritt“

Nun beschloss das Österreichische Olympische Comite (ÖOC), die steirische Olympiabewerbung grundsätzlich zu unterstützen: „Das ist ein wichtiger erster Schritt. Um mit dem IOC in eine erste Vorbereitungsphase treten zu können, wird ein klares Bekenntnis der steirischen Landesregierung zur Machbarkeitsstudie bzw. zur definitiven Bewerbung erforderlich sein“, meinte ÖOC-Präsident Karl Stoss. Eine Machbarkeitsstudie soll bis Juni vorliegen. „Wir begrüßen die Initiative. Jetzt gilt es in den nächsten Tagen die Rahmenbedingungen im Detail zu definieren“, sagte ÖOC-Generalsekretär Peter Mennel.Bis Juni soll dann eine Machbarkeitsstudie vorliegen.

Land weiter abwartend

Von Seiten des Landes reagierten Sportlandesrat Anton Lang (SPÖ) und Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) in einer Aussendung: „Die Entscheidung des ÖOC ist ein erster Schritt. Jetzt geht es darum, auf Augenhöhe mit den Verantwortlichen auf Bundesebene sowie mit den Vertretern des Olympischen Komitees in Diskussion zu treten. Wenn uns konkrete Konzepte und genaue Zahlen vorliegen, werden wir diese seitens des Landes prüfen.“

Mehr als Graz und Schladming

Graz als Host City mit Pressezentrum und der Schlussfeier; in der Region Schladming sollen die alpinen Bewerbe, in Ramsau am Dachstein und Bischofshofen Ski Nordisch ausgetragen werden. Eishockey sollen sich die Städte Wien, Linz und Klagenfurt aufteilen.

Grafik: APA/ORF.at; Quelle: APA

Das ist eine erste Skizze, wie die Olympischen Spiele in der Steiermark aussehen könnten - mehr dazu in Betreiber sehen Chance für steirische Olympia (19.2.2018), in Olympia 2026: Kosten, Nutzen und Kalkulationen (24.1.2018) und in Olympia 2026: Eishalle sorgt für Kopfzerbrechen (1.2.2018).

