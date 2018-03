Steirer 100 Meter von Lawine mitgerissen

Am Rauschkogel bei Turnau im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag ist am Donnerstag ein Skitourengeher von einer Lawine 100 Meter mitgerissen worden. Der Steirer konnte unverletzt aus den Schneemassen befreit werden. Sein Begleiter schlug Alarm.

Unverletzt hat am Donnerstag ein Skitourengeher einen Lawinenabgang am Rauschkogel bei Turnau im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag überlebt. Der Steirer war gemeinsam mit einem Begleiter in die Südflanke des Rauschkogel eingefahren. Dabei dürften die Wintersportler das Schneebrett losgetreten haben, schildern Bergretter.

Film-Team Austria

Begleiter wurde Augenzeuge

Beide Männer stammen aus der Region, sind erfahren und laut Polizei gut ausgerüstet. Der Steirer wurde von den Schneemassen erfasst und mitgerissen. Der zweite Tourengeher beobachtete das Geschehen. Schon während die Lawine den Mann mitriss, verständigt sein Begleiter die Einsatzkräfte.

Filmteam-Austria

Unverletzt aus Schneemassen befreit

Bergretter aus Aflenz, Thörl, Turnau und Veitsch machten sich auf den Weg. Auch Alpinpolizisten, zwei Lawinenhundeführer und ein Hubschrauber waren am Rettungseinsatz beteiligt. Der Skitourengeher wurde nur teilweise verschüttet und konnte von den Einsatzkräften befreit werden. Er wurde laut Bergrettung nicht verletzt. Es war bereits der dritte Einsatz am Rauschkogel in diesem Winter.