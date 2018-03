Radwegenetz in Spielberg wird ausgebaut

Das Radwegenetz rund um den Red Bull Ring in Spielberg wird weiter ausgebaut. Land Steiermark, Gemeinden und Firmenchef Dietrich Mateschitz teilen sich die Kosten von insgesamt vier Millionen Euro.

Im Jahr 2016 wurde zwischen dem Projekt Spielberg, den Gemeinden und dem Land Steiermark ein Vertrag über die Errichtung von Geh- und Radwegen in der Region Murtal abgeschlossen. Red Bull-Chef Dietrich Mateschitz hatte angekündigt, ein Drittel der Kosten zu übernehmen – mehr dazu in 3,6 Millionen Euro für Radwege in Spielberg (26.4.2016).

Spatenstich für zwei Radwege

Im vergangenen Jahr wurden zwei Vorhaben zwischen Kobenz und Knittelfeld sowie in Maßweg/Spielberg und Sachendorf umgesetzt. Am Freitag erfolgte der Spatenstich für zwei weitere Radwege. Konkret wird ein 2,2 Kilometer langer Geh- und Radweg in Flatschach und Rattenberg errichtet, sowie ein 575 Meter langes Teilstück entlang der Murtal-Begleitstraße in Zeltweg. In Summe werden in diese Radwege rund 750.000 Euro investiert.

Land Steiermark

Für Verkehrslandesrat Anton Lang (SPÖ) ist die Beteiligung durch Dietrich Mateschitz eine Besonderheit: „Das ist ein Vorzeigeprojekt und überhaupt setzen wir im Land Steiermark auf den Radverkehr und hier in dieser Region Spielberg/Zeltweg ist es gelungen, mit tatkräftiger Unterstützung von Herrn Mateschitz, den Gemeinden und dem Land Steiermark, Vorzeigeradwege zu errichten. Es wird hier in dieser Region mit dem Radwegenetz möglich sein, übergreifend über Gemeinden, mit dem Rad unterwegs zu sein.“

Positives Signal für Region

Für die Bürgermeister von Spielberg, Fohnsdorf und Zeltweg ist die Neuerrichtung ein äußerst positives Signal. Beispielhaft sei die Zusammenarbeit mit dem Projekt Spielberg, aber auch mit den betroffenen Grundstücksbesitzern. Die Bauzeit für beide Radwege wurde so gewählt, dass beide Radwege vor dem heurigen Formel 1-Wochenende Ende Juni in Betrieb gehen können, sagt Helmut Slamanig von der Baubezirksleitung Obersteiermark-West.

Link: