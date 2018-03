Täter nach Banküberfall auf der Flucht

Am Freitagnachmittag ist in Großsteinbach im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld eine Bank überfallen worden. Ein maskierter Täter forderte Geld und flüchtete anschließend mit der Beute.

Gegen 15.00 Uhr betrat der unbekannte Täter maskiert und mit einer Faustfeuerwaffe in den Händen die Filiale der Raiffeisenbank in Großsteinbach. Der Mann forderte mit den Worten „Überfall, Geld her, schneller, schneller“ den Bankangestellten am Schalter auf, einen Plastiksack zu füllen.

Flucht mit silbernem Peugeot

Der Angestellte entnahm Bargeld aus der Kassenlade und gab es in den Sack. Danach flüchtete der unbekannte Täter mit der Beute in einem silbernen Pkw – laut Polizei soll es sich dabei um einen Peugeot gehandelt haben. Der Bankangestellte und vier Kollegen, die zum Zeitpunkt des Überfalls in Büros gewesen sind, blieben unverletzt. Sie wurden vom Kriseninterventionsteam unterstützt.

Passanten berichten, dass es im Nebenort fast zu einem Unfall gekommen sei, da der Täter mittig auf der Straße durch den Ort gerast sei. Die Polizei wird am Samstag Zeugen und Passanten genauer zu ihren Beobachtungen befragen.

Umfangreiche Fahndung eingeleitet

Die örtliche Polizei leitete gemeinsam mit den Beamten des Ermittlungsbereiches Raub des Landeskriminalamtes Steiermark eine umfangreiche Fahndung ein. Es werden auch Überwachungsvideos von der Tat und den Tagen davor gesichtet, um herauszufinden, ob der Mann die Bankfiliale zuvor ausgekundschaftet hat. Vom Täter und der Beute fehlt noch jede Spur.