Steiermark beteiligt sich an „Earth Hour“

Die Aktion „Earth Hour“ lässt Samstagabend auch in der Steiermark die Lichter ausgehen. So wird etwa der Schlossberg in Graz verdunkelt. Weltweit gehen zwischen 20.30 und 21.30 Uhr als Zeichen für den Klimaschutz die Lichter aus.

Die „Earth Hour“ findet mittlerweile zum elften Mal statt. Die Aktion begann 2007 in Sydney mit dem symbolischen Abschalten des Lichts für eine Stunde, mittlerweile ist aus der Aktion eine weltweite Bewegung geworden.

Landeshauptstädte und Gemeinden dabei

Alle neun Landeshauptstädte in Österreich machen mit und verdunkeln eine Reihe von Sehenswürdigkeiten. In Graz werden die Oper, der Uhrturm, die Domkirche und die Mariensäule verdunkelt. Auch viele Gemeinden beteiligen sich an der Aktion, etwa Murau, wo die Lichter der Stadtpfarrkirche, der St. Leonhardkirche und des Schlosses Murau abgedreht werden. Bürgermeister Thomas Kalcher spricht von einem persönlichen Anliegen: „Für mich ist das ein ganz wichtiger Aspekt, aus dem einfachen Grund, wir wissen, und das ist ja auch das Thema der Aktion, dass wir viel zu viel Energie verbrauchen. Wir machen deshalb mit, weil wir uns seit Jahren, eigentlich seit Jahrzehnten, es zum Ziel gesetzt haben, aktiv an der Energiewende bzw. an der Verwirklichung alternativer Energiemodelle mitzuwirken. Das haben wir schon in mehreren Projekten gemacht.“

Im Vorjahr wurden weltweit über 12.000 berühmte Gebäude und Monumente verdunkelt. Nicht nur Städte oder Gemeinden können mitmachen, auch jeder Private ist aufgerufen, an der Klimaschutzaktion teilzunehmen.

Von kleiner Initiative zu weltweitem Ereignis

Hanna Simons vom WWF, der seit 2007 zur Aktion aufruft, freut sich, dass so viele mitmachen: „Das ist natürlich toll, hier ein Teil davon zu sein, wie man sehen konnte, wie sich das in den letzten elf Jahren von einer kleinen Initiative in Sydney entwickelt hat zu einem weltweiten Ereignis. Weil natürlich auch in Österreich der Klimawandel immer spürbarer und sichtbarer wird, auch hier in Österreich müssen wir etwas dagegen tun. Da braucht es ganz einfache Botschaften wie die Earth Hour, mit denen wir auf die Problematik des Klimawandels aufmerksam machen.“

