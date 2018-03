Steirer hoffen auf Chance im ÖFB-Team

Am Dienstag bestreitet das österreichische Fußball-Nationalteam das erste Auswärtsspiel des Jahres. In Luxemburg könnten auch mehrere Steirer die Chance bekommen, sich bei Teamchef Franco Foda zu empfehlen.

Das Länderspiel am Dienstag in Luxemburg hat etwas von einem Casting. Viele Akteure, die zuletzt beim 3:0-Sieg gegen Slowenien nicht in der Startformation gestanden sind, wollen die Chance nutzen und sich nachhaltig für das ÖFB-Team empfehlen.

Fodas Ex-Schützlinge hoffen auf Einsatz

Einer davon ist der steirische Flügelspieler Florian Kainz, der sich berechtigte Hoffnungen machen darf. Mit dem Werder-Bremen-Legionär auf dem Platz hat das ÖFB-Team sechs Spiele in Folge nicht verloren. Bei der Premiere von Teamchef Franco Foda im November gegen Uruguay war er von Beginn an aufgeboten worden. „Ich werde versuchen, mich aufzudrängen und zu empfehlen “, erklärt Kainz.

APA/GEORG HOCHMUTH

Unter Foda war er 2011 als 19-Jähriger mit Sturm Graz Meister geworden. „Franco kennt mich schon sehr lang“, sagt Kainz. „Er weiß, welche Dinge er als Trainer machen will, und die zieht er durch.“ Unter anderem die Einführung des 3-4-3-Systems. Die taktische Alternative funktionierte gegen Slowenien trotz der kurzen Vorbereitungszeit bereits sehr gut. „Jeder Spieler ist bereit, alles aufzunehmen“, so Kainz.

Gregoritsch fehlt noch ein Tor

Auch im Tor könnte am Dienstag eine Alternative zu Stammtormann Heinz Lindner getestet werden. Jörg Siebenhandl, Fodas früherer Schützling bei Sturm Graz, steht vor dem Teamdebüt. „Es ist möglich, dass ich auf dieser Position eine Veränderung vornehme“, bestätigt der Nationaltrainer.

APA/Robert Jäger

Auch die weiteren Sturm-Spieler Peter Zulj und Stefan Hierländer kennt Foda bestens. Zulj steht erstmals im Kader des ÖFB-Teams und Hierländer wurde erst nach der Verletzung von Marcel Sabitzer nacheinberufen. Auch für ihn wäre ein Einsatz ein Team-Debüt. Augsburg-Stürmer Michael Gregoritsch hat bisher sechsmal das Team-Trikot anziehen dürfen. Auf sein erstes Tor wartet der 23-Jährige noch.

