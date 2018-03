Beim Schneeschuhwandern schwer verletzt

In Altenberg an der Rax im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag hat sich am Sonntag eine Niederösterreicherin schwer verletzt. Die 52-Jährige rutschte beim Schneeschuhwandern ab und brach sich einen Wirbel.

Am Sonntagnachmittag war die Frau aus dem Bezirk Mödling im Abstieg von der Schneealpe. Im Bereich des sogenannten Blarergrabens rutschte die 52-Jährige auf dem schneebedeckten Untergrund aus und stürzte mehrere Meter über eine Steilstufe ab.

Die Frau erlitt einen Wirbelbruch und blieb liegen. Durch Zurufe konnte sie einen etwa 50 Meter entfernt gehenden Schneeschuhwanderer auf sich aufmerksam machen. Der Mann verständigte die Einsatzkräfte. Nach der Erstversorgung wurde die Niederösterreicherin vom Rettungshubschrauber zum LKH Baden gebracht.