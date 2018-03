Defekter Gefrierschrank löst Brand aus

In einer Wohnung in Bärnbach im Bezirk Voitsberg ist am Sonntag ein Brand ausgebrochen. Ein 16-Jähriger konnte sich über eine Leiter ins Freie retten. Auslöser dürfte ein defekter Gefrierschrank gewesen sein.

Der 16-Jährige war Sonntagmittag allein daheim, als in der Küche der Wohnung das Feuer ausbrach. Er schlief und wurde durch die starke Rauchentwicklung geweckt. Laut Feuerwehr alarmierte der Jugendliche seine Eltern und konnte sich dann durch eine an der Loggia angelehnte Leiter in Sicherheit bringen.

Wohnung stark beschädigt

Durch den Brand wurde die Küche vollständig zerstört und die restlichen Räume durch Rauchgasniederschläge und Löschwasser beschädigt. Nach ersten Schätzungen dürfte sich der Schaden auf rund 100.000 Euro belaufen, heißt es von der Polizei.

Die Brandursachenermittlung ergab, dass ein Defekt an einem Gefrierschrank das Feuer verursacht haben dürfte. Die Feuerwehren konnten den Brand löschen. Der 16-Jährige wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.