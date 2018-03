Gestohlene Baumaschinen weiterverkauft

Die Polizei hat eine gewerbsmäßige Diebstahls- und Einbruchdiebstahlserie geklärt. Ein Südoststeirer hat seit Ende Jänner einen Schaden von fast 100.000 Euro angerichtet. Jetzt konnte der Mann festgenommen werden.

Das Landeskriminalamt Steiermark und Polizeiinspektionen aus den Bezirken Hartberg-Fürstenfeld, Weiz, Südoststeiermark, Leibnitz und Deutschlandsberg konnten den 28-Jährigen ausforschen. Der Mann soll von Ende Jänner bis Samstag Baumaschinen und Baggerzubehör in diversen Baumärkten im Süden und Osten der Steiermark gestohlen haben. Das Diebesgut verkaufte er dann einem oststeirischen Händler.

Überwachungsvideos überführen Täter

Dem Händler soll der Verdächtige erzählt haben, dass er eine Baufirma besitze, die vor der Auflösung stehe. Daher wolle er die Maschinen verkaufen. Die Baumaschinen konnten von der Polizei beim Händler sichergestellt werden.

Da bei mehreren Diebstählen das Fahrzeug des Südoststeirers mit Überwachungskameras aufgenommen wurde, konnte die Polizei die Kennzeichen-Fragmente zusammensetzen und den Mann so ausfindig machen. Der Verdächtige konnte zu Hause festgenommen werden. Noch in der Nacht vor seiner Festnahme hatte er eine Grubenwalze gestohlen.

28-Jähriger umfassend geständig

Der 28-Jährige ist umfassend geständig und hat der Polizei detailliert geschildert, wo er welche Maschinen gestohlen hat. In einigen Fällen gab es laut Polizei keine Anzeige, weil die Geschädigten möglicherweise gar nicht gemerkt hatten, dass etwas fehlt. Sie werden jetzt von den Ermittlern informiert. Der Verdächtige gab als Motiv Schulden an. Er wurde in die Justizanstalt Jakomini eingeliefert.