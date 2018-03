Micha Marx erhielt Kleinkunstvogel

Einmal im Jahr dreht sich im Grazer Theatercafé alles um die Frage, wer am Ende einen Vogel hat: Zum 32. Mal ritterten deutschsprachige Kabarett-Talente nun um den Kleinkunstvogel - Kritzel-Comedian Micha Marx gewann.

Mit Marx entschied heuer ein Weitgereister den Grazer Kleinkunstwettbewerb für sich, indem er „durch Bühnenpräsenz, Charme und durch die Fähigkeit, Geschichten zu erzählen“, überzeugte: „Gespür für Dramaturgie und der gekonnte Einsatz erweiterter Stilmittel machen neugierig auf mehr!“, begründete die Jury weiter.

„Außerdem kann ich nix anderes“

„Ich bin überwältigt, ich hab tatsächlich nicht damit gerechnet, weil das ja doch ein bisschen außergewöhnlich ist, was ich da mache - oder anders“, freute sich der Zweiunddreißgjährige, der das Publikum mit seiner „Kritzel-Comedy“ - ein Mix aus Illustrationen und Erzählungen - zum Schmunzeln brachte: Dabei dreht sich alles um Geschichten aus Marx’ Kindheit - oder Traumata, wie er sie nennt.

Gezeichnet habe er damals übrigens auch: „Schon als Kind im Heft - so als Randnotiz, auf den Schultischen teilweise auch. Die Lehrer fanden das nicht so gut. Geschrieben habe ich auch schon immer - und irgendwann kam die Fusion und beides kam zusammen. Außerdem kann ich nix anderes - also was bleibt mir anderes übrig?“

Kleinkunstvögel, die überraschen

Ausgesprochen frech zeigte sich das gesamte Teilnehmerfeld des 32. Kleinkunstvogels: von Spaßvögeln über pubertierende Pechvögel bis hin zu trinkfesten Paradiesvögeln: „Es ist jedes Jahr wirklich überraschend. Es passieren erstaunliche Dinge: Das ist das Zeichen, dass Kabarett lebendig ist und Zukunft hat“, so Organisator Simon Pichler.

