Feuerwehr rettete Hund aus Dachsbau

In einen Dachsbau unter einer Hütte in Bad Mitterndorf im Bezirk Liezen ist am Montag ein kleiner Hund entwischt. Als er nicht mehr hinauskonnte, kam die Feuerwehr dem Vierbeiner zu Hilfe.

Während eines Spaziergangs mit seiner Besitzerin, einer Urlauberin aus Deutschland, war der Hund plötzlich zu seiner eigenen Erkundungstour ausgebüxt: Unter einer kleinen Hütte entdeckte er dabei einen Dachsbau, in den er sich hineinzwängte.

FF Bad Mitterndorf

Weil seine Besitzerin befürchtete, dass ihr Hund nicht mehr ohne fremde Hilfe zu ihr finden würde, rief sie die Feuerwehr. Um den eingezwängten Vierbeiner zu befreien, musste diese Teile des Hüttenbodens entfernen und einen breiteren Zugang zum Dachsbau schaffen. Nach rund eineinhalb Stunden konnten die Helfer den Vierbeiner schließlich seiner Besitzerin übergeben.