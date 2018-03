Sekundenschlaf: Frau in Pkw überschlagen

Relativ glimpflich ist am Dienstag ein Autounfall im Stadtgebiet von Bruck an der Mur ausgegangen: Eine 53-Jährige war laut Polizei am Steuer eingenickt - ihr Wagen überschlug sich. Die Frau erlitt jedoch nur leichte Verletzungen.

Zu dem Unfall im Bereich der Bergstraße ist es laut Polizei wegen Sekundenschlafs gekommen - kurz vor 16.00 Uhr wurden die Einsatzkräfte gerufen. Die Frau, eine 53-jährige Grazerin, hatte jedoch Glück im Unglück und konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien, das nach einem Überschlag auf dem Dach liegen geblieben war.

Rotes Kreuz Bruck-Mürzzuschlag, Rumpl G.

Laut Rotem Kreuz und Polizei erlitt die Lenkerin bei dem Unfall nur leichte Verletzungen - eine Gurtprellung und Abschürfungen. Sie wurde in das LKH Hochsteiermark in Bruck gebracht.