Fingerglieder mit Holzspalter abgetrennt

Zu einem schweren Arbeitsunfall ist es am Dienstagabend in Straden in der Südoststeiermark gekommen: Mit einem hydraulischen Holzspalter trennte sich ein 47-Jähriger mehrere Fingerglieder ab.

Gegen 18.30 Uhr war der Südoststeirer auf einem Lagerplatz damit beschäftigt gewesen, Brennholz zu spalten. Dafür verwendetete er laut Polizei einen hydraulischen Holzspalter, den er an seinem Traktor angeschlossen hatte.

Zwischen Holz und Spaltkeil geraten

Plötzlich geriet er mit seiner linken Hand zwischen ein Stück Holz und dem Spaltkeil, wobei er sich mehrere Fingerglieder abtrennte. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Schwerverletzte in das UKH Graz eingeliefert.