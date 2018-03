Fliegerbombe bei Murkraftwerksbau entschärft

Bei Bauarbeiten für das Grazer Murkraftwerk ist am Mittwoch eine Fliegerbombe entdeckt worden. Mittlerweile konnte das Kriegsrelikt entschärft werden, die Bauarbeiten können wieder fortgesetzt werden.

Nur wenige Tage nach der letzten Entschärfung einer Bombe in der Grazer Innenstadt - mehr dazu in Fliegerbombe mitten in Graz entschärft (23.3.2018) - wurde Mittwochvormittag bei Bauarbeiten erneut ein Kriegsrelikt gefunden.

Fund bei Gasrohrsteg

Die Fundstelle der Bombe war auf der Baustelle für das Grazer Murkraftwerk in der Nähe des Gasrohrsteges, wo die gesamte Gasversorgung zusammenläuft. Das machte die Arbeit der Entminungsexperten noch gefährlicher. Man ging daher mit erhöhter Sensibilität vor, so Energie Steiermark-Sprecher Urs Harnik-Lauris.

Entschärfung der #fliegerbombegraz erfolgreich beendet! Sämtliche Straßensperren aufgehoben — Polizei Steiermark (@PolizeiStmk) 28. März 2018

Bauarbeiten können weitergehen

Um kurz nach 13.00 Uhr konnte die Polizei Entwarnung geben, das rund 50 Kilogramm schwere Kriegsrelikt konnte entschärft werden. Sämtliche Straßensperren wurden aufgehoben. Die Bauarbeiten können wieder fortgesetzt werden. Laut Energie Steiermark war das Areal um das Murkraftwerk in einem Umkreis von rund 200 Metern gesperrt.

LPD

Laut Polizei war nach dem Fund vorerst nicht klar gewesen, ob es eine Bombe ist, da sie „etwas atypisch“ aussah. Die Bombe wird zu einem späteren Zeitpunkt in Niederösterreich am Truppenübungsplatz des Bundesheeres in Allentsteig kontrolliert gesprengt.