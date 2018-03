Asylwerber helfen bei Straßenreinigung in Graz

Jugendliche Asylwerber unterstützen die Mitarbeiter der Holding Graz beim Frühjahrsputz im Stadtgebiet. Insgesamt müssen über 1.000 Kilometer Straßen und Wege von Rollsplitt und Schmutz gereinigt werden.

Seit 2016 läuft die Kooperation zwischen der Holding Graz und dem gemeinnützigen Verein Jugend am Werk, wo die jugendlichen Asylwerber in der Grundversorgung sind. In das Projekt sind etwa 100 Flüchtlinge eingebunden.

Arbeit für fünf Euro pro Stunde

Abwechselnd werden wöchentlich 15 bis 20 von ihnen für die Reinigungsarbeiten im Grazer Stadtgebiet eingesetzt. Die Jugendlichen, die überwiegend aus Afghanistan und Syrien stammen, bekommen fünf Euro pro Stunde. Maximal 110 Euro dürfen sie monatlich auf diese Weise dazu verdienen. Deshalb arbeiten auch nicht alle 100 Jugendlichen gleichzeitig, sondern aufgeteilt in Gruppen.

Reinigung von 32 Parkplätzen und 25 Brücken

Der Frühjahrsputz der Holding Graz ist voll angelaufen. Die Flüchtlinge helfen 110 Mitarbeitern der Holding Graz, die derzeit mit rund 30 Waschfahrzeugen und Kehrmaschinen im Einsatz sind, sagt Gerald Zaczek-Pichler von der Holding: „Wir haben einiges zu tun in Graz. Wir haben 950 Straßen- und 125 Radwegkilometer. Dann müssen Sie noch bedenken: 36 Kilometer Parkwege, 32 Innenstadtparkplätze und 25 Brücken bzw. Stege und Fußgänger-Unterführungen kommen auch noch dazu.“

Unterstützung beim Unkrautjäten

Während Rollsplit weggekehrt und Straßenschilder geputzt werden, kommen gleichzeitig schon unzählige Pflanzen wieder dazu, so Zaczek-Pichler: „Wir haben, was die Park- und Grünflächen betrifft, ca. 235 Hektar in Graz frühlingsfit zu machen. Da investieren wir auch eine schöne Summe, nämlich 350.000 Euro pro Jahr in neue Blumen und Sträucher.“ 56.000 Frühjahrsblüher werden jetzt ebenso eingesetzt wie 24.000 Blumenzwiebeln. Und auch hier kommen die jugendlichen Asylwerber wieder zum Einsatz: Im Sommer helfen sie beim Unkrautjäten und Blumengießen.

