Obersteirer trainiert Mädchen ohne Hände

Ein drei Jahre altes Mädchen aus Moskau, das ohne Hände geboren wurde, trainiert derzeit bei der Lebenshilfe in Liezen. Der ehemalige Leistungssportler Herbert Pichler arbeitet mit einem von ihm entwickelten Konzept.

Die Mutter der drei Jahre alten Vasilina stellte vor einiger Zeit ein Video auf die Internetplattform YouTube, in dem sie die Entwicklung ihrer Tochter innerhalb von acht Monaten in Bildern zeigt – Video auf YouTube.

Spezialtraining bei Lebenshilfe

Das Video wurde mittlerweile weltweit über 80 Millionen Mal angeklickt und machte das kleine Mädchen aus Moskau berühmt. Auf Vermittlung eines russischen TV-Senders kamen die Adoptiveltern mit Vasilina jetzt in die Obersteiermark, um dort an einem Spezialtraining für Menschen mit einem Handicap teilzunehmen.

ORF

Probleme mit Gleichgewicht

Der ehemalige Leistungssportler Herbert Pichler trainiert in den Räumlichkeiten der Lebenshilfe wöchentlich rund 70 Menschen mit Behinderung. Trotz all ihrer Geschicklichkeit hat Vasilina aufgrund der fehlenden Hände Probleme mit dem Gleichgewicht, so Pichler: „Der Sinn und Zweck, warum die Vasilina von Russland zu mir gekommen ist, dass sie Probleme damit hat, dass sie sehr leicht umfällt und da entwickeln wir ein Trainingsprogramm für den Rumpf. Der Rumpf ist die wichtigste Säule bei allen Menschen, da schauen wir genau darauf, dass sie die Übungen auch mit nach Hause nehmen.“

ORF

Die Übungen sind so aufgebaut, dass die Adoptiveltern diese mit ihrer Tochter auch zu Hause in Moskau fortsetzen können. „Ich möchte nicht, dass ausschließlich Trainer entscheiden, was das Kind erlernen soll. Bei dieser Methode kann mein Kind entscheiden, was möglich ist“, so Mutter Elmira Knutzen. Für sein von ihm entwickeltes Trainingskonzept wurde Herbert Pichler im Jahr 2015 in Deutschland als „Personal Trainer des Jahres“ ausgezeichnet.

