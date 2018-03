Mann von Pkw bei Rotlicht auf Schutzweg erfasst

Bei einem Verkehrsunfall in Graz ist am Mittwoch ein Fußgänger schwer verletzt worden: Der 42-Jährige überquerte einen Schutzweg, als ein Pkw bei Rotlicht in die Kreuzung einfuhr - es kam zur Kollision.

Am Nachmittag wollte der 42-Jährige einen Schutzweg auf der Kreuzung zwischen Elisabethinergasse, Rösselmühlgasse, Lazarettgasse und Josef-Huber-Gasse überqueren, als die Ampel für ihn Grünlicht zeigte. Zur selben Zeit fuhr ein 39-Jähriger mit seinem Pkw in die Kreuzung ein, um nach links in die Rösselmühlgasse einzubiegen - laut Zeugen trotz der Ampel, die für den Autofahrer Rotlicht anzeigte.

Kollision mit Lkw

Der Pkw erfasste daraufhin den Fußgänger, der gegen die Motorhaube und die Windschutzscheibe des Wagens geschleudert wurde, ehe er auf die Fahrbahn prallte. Schwer verletzt musste er ins Krankenhaus gebracht werden. In der Folge stieß der Pkw noch gegen den Lkw eines 40-Jährigen. Beide Lenker blieben unverletzt; Alkohol war laut Polizei nicht im Spiel.