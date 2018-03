Arbeiter brach durch Deckenelement

Zu einem schweren Arbeitsunfall ist es am Mittwoch in Graz gekommen: Ein 47-Jähriger brach durch ein Deckenelement und stüzte vier Meter in die Tiefe. Der Mann erlitt schwere Kopf- und Wirbelsäulenverletzungen.

Gegen 7.15 Uhr war der Leibnitzer mit Trockenausbauarbeiten auf einer Grazer Baustelle beschäftigt. Dabei stieg er auf ein Deckenelement, das zum Betreten nicht vorgesehen war.

Schwere Kopf- und Wirbelsäulenverletzungen

Das Element gab nach - der 47-Jährige stürzte vier Meter in die Tiefe. Dabei zog sich der Arbeiter schwere Kopf- und Wirbelsäulenverletzungen zu. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden.