18-Jähriger verletzte Bruder mit Rasierklinge

Trotz Betretungsverbots ist ein 18-Jähriger am Mittwochabend in die Wohnung seiner Eltern eingedrungen, um seinen Vater anzugreifen. Sein Bruder schritt ein und wurde mit einer Rasierklinge verletzt.

Bereits am 19. März hatte der junge Syrer in der elterlichen Wohnung in St. Leonhard, in der er vor der Wegweisung gelebt hatte, randaliert und seinen Bruder geohrfeigt. Damals wie auch bei dem letzten Zwischenfall am Mittwochabend soll er unter Drogeneinfluss gestanden sein.

Sohn trat Balkontür der Eltern auf

Gegen 17.20 Uhr war der 18-Jährige auf den Balkon der Wohnung im Erdgeschoß geklettert und trat die verschlossene Balkontür auf. Mit einer mitgebrachten Rasierklinge attackierte er seinen Vater. Als sein 21-jähriger Bruder dazwischen ging, wurde dieser am rechten Unterarm verletzt. Der 18-Jährige flüchtete, der Ältere verständigte die Polizei.

Nach kurzer Fahndung festgenommen

Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung wurde der Flüchtige in der Nähe einer Bushaltestelle beim Schulzentrum St. Peter festgenommen. Er zeigte sich nicht geständig und wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.