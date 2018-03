Erneuter Banküberfall in der Oststeiermark

Nur wenige Tage nach dem Banküberfall in Großsteinbach verschaffte sich am Donnerstagabend ein Unbekannter in Nestelbach im Ilztal Zutritt zu einer Raiffeisen-Filiale. Der Täter fesselte zwei Personen, flüchtete aber ohne Beute.

Zum Zeitpunkt des Raubes war nur noch eine Reinigungskraft im Gebäude. Der Täter dürfte der Frau laut Polizei aufgelauert und sie mit einem Messer bedroht haben. „Er hat die Putzfrau ins Innere des Gebäudes gedrängt und sie dann gezwungen, den Filialleiter anzurufen“, schildert Polizeisprecher Leo Josefus.

Zwei Personen gefesselt

Als der Filialleiter ankam, wurden er und die Reinigungskraft gefesselt. Danach trat der Täter die Flucht an – ohne Beute. Weshalb der Mann so plötzlich den Tatort verließ, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Es wurde eine Alarmfahndung nach dem Unbekannten eingeleitet.

Erst vor einer Woche wurde ebenfalls im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld eine weitere Raiffeisen-Filiale überfallen. In Großsteinbach konnte der unbekannte, maskierte Täter allerdings Geld erbeuten – mehr dazu in Überfall in Großsteinbach (24.3.2018).