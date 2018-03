Alklenker ohne Führerschein gestoppt

Ein stark alkoholisierter Pkw-Lenker ohne Führerschein ist Donnerstagnacht in Neumarkt im Bezirk Murtal gestoppt worden. Er fuhr in Schlangenlinien, was mehrere Notrufe bei der Polizei zur Folge hatte.

Der 45 Jahre alte Obersteirer war gegen 22.00 Uhr mit dem Auto seiner Freundin von Rottenmann kommend auf der Friesacher Straße Richtung Kärnten unterwegs. Er fuhr in Schlangenlinien, was mehreren Lenkern auffiel. Bei der Polizei gingen daraufhin einige Notrufe ein.

Mit fast drei Promille unterwegs

Die Streifen im Bezirk Murtal führten eine Fahndung durch. Zunächst versuchten sie, den Lenker im Ortsgebiet von Scheifling anzuhalten. Trotz Blaulichts und Lichthube fuhr der Mann jedoch weiter. Kurze Zeit später gelang es den Polizisten, den Lenker auf einen Radweg abzudrängen und anzuhalten. Wieder versuchte der 45-Jährige zu flüchten, jedoch ohne Erfolg; er wurde festgenommen.

Ein Alkotest beim Lenker ergab laut Polizei einen Wert von fast drei Promille. Bei den Erhebungen stellte sich dann auch heraus, dass der Mann keinen Führerschein besitzt. Auf die Frage, wohin er fahren wollte, antwortete der Mann, dass er auf dem Weg nach Klagenfurt war.