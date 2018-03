Wettcafe mit Pistole überfallen

Nach zwei Banküberfällen im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld beschäftigt die Polizei jetzt ein Überfall auf ein Wettcafe in Fürstenfeld. Dort hat ein mit einer Pistole bewaffneter Täter in der Nacht auf Samstag zugeschlagen.

Kurz nach Mitternacht betrat der unbekannte Mann das Wettcafe in Fürstenfeld, bekleidet mit einem dunklen Kapuzenpullover und einer dunklen Jogginghose, das Gesicht mit der Kapuze des Pullovers und einem Teil seiner Jacke verhüllt. Gäste waren keine anwesend, als er den 43-jährigen Angestellten mit einer Pistole auf Englisch bedrohte.

Mit den Worten „Money, Money“ forderte er den Mann auf, Geldscheine in einen mitgebrachten Plastiksack zu stopfen - dann flüchtete der Täter laut Polizei mit einem geringen Geldbetrag zu Fuß. Die Polizei fahndet mit einem Hubschrauber nach dem Täter, auch eine Diensthundestreife sucht nach ihm - bislang jedoch ohne Erfolg. Eine Überwachungskamera filmte den Überfall, das Material wird derzeit ausgewertet.

Keine Hinweise auf Zusammenhänge

Hinweise, dass der Überfall auf das Wettcafe in Fürstenfeld in Zusammenhang mit den beiden Banküberfällen - mehr dazu in Täter nach Banküberfall auf der Flucht (24.3.2018) und Wieder Banküberfall in der Oststeiermark (30.3.2018) - steht, die sich in den vergangenen Tagen ebenfalls im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld ereignet haben, gibt es laut Werner Rampitsch vom Landeskriminalamt Steiermark keine.