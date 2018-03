Zehnjähriger prallte beim Schifahren gegen Baum

Hochbetrieb gibt es in den Osterferien auch für die Rettungshubschrauber in den Schigebieten: Auf der Tauplitz stürzte ein 51-jähriger Schifahrer schwer, in Hohentauern prallte ein Zehnjähriger beim Schifahren gegen einen Baum.

Kurz nach 10.00 Uhr früh war der Bub am Karfreitag mit einer Kursgruppe im Wintersportort Hohentauern im Bezirk Murtal Schi gefahren, als er plötzlich von der Piste abkam: Er stürzte rund zehn Meter über eine steile Böschung hinab, ehe er gegen einen Baum prallte. Dabei erlitt der Schüler schwere Kopfverletzungen.

Ein Schilehrer leistete Erste Hilfe bei dem Buben, der nach dem Zusammenstoß bewusstlos liegen gebglieben war, und verständigte die Rettungskräfte. Mit einem Hubschrauber wurde der Zehnjährige kurze Zeit später ins LKH Graz geflogen.

51-Jähriger schwer verletzt

Zu einem weiteren Einsatz rückten Rettungsteams auf die Tauplitz im Bezirk Liezen aus, wo sich ein 51-Jähriger schwer verletzt hatte: Der Mann war beim Schifahren gestürzt, zog sich dabei Serienrippenbrüche und eine Schulterverletzung zu.