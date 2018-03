Von Lkw gestürzt - Mann bewusstlos

Zu einem Arbeitsunfall ist es am Karfreitag in Fladnitz an der Teichalm im Bezirk Weiz gekommen: Ein 48-Jähriger stürzte von der Ladefläche seines Lkws auf den Asphalt - und blieb bewusstlos liegen.

Gegen 16.45 Uhr war der Mann dabei, Material auf der Ladefläche seines Kraftfahrzeugs für die nächste Fahrt abzusichern, als er laut Angaben eines Zeugen über das Ladegut stolperte und zu Sturz kam: Er fiel von der Ladefläche und blieb bewusstlos auf dem Asphaltboden liegen.

Kein Hubschraubereinsatz möglich

Weil ein Abtransport des Verletzten mit dem Rettungshubschrauber laut Polizei aufgrund der Witterungsverhältnisse nicht möglich war, brachte der Notarzt den 48-Jährigen ins LKH Weiz.