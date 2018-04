Kontrolle verloren: Pkw prallte gegen Laterne

Die Kontrolle über seinen Wagen hat am Osterwochenende ein Lenker in Voitsberg verloren: Mehrmals kollidierte er mit einer Straßenlaterne, landete in einem Straßengraben. Verletzt musste er ins Spital gebracht werden.

Zu dem Unfall dürfte es laut Feuerwehr Mooskirchen am Karsamstag gegen 20.00 Uhr zwischen Neudorf und Breitenbach gekommen sein: Auf der regennassen Fahrbahn der Landesstraße L340 verlor ein Lenker die Kontrolle über seinen Pkw, stieß mehrmals gegen eine Straßenlaternen und geriet von der Fahrbahn in den Straßengraben - ehe sein Wagen schlussendlich schwer beschädigt 150 Meter weiter in einem Acker stehen blieb.

Der Unfalllenker wurde mit Verdacht auf eine Halswirbelsäulenverletzung ins Spital gebracht; vor dem Eintreffen der Rettung übernahmen Feuerwehrsanitäter die Erstversorgung des Mannes.

Bäume nur knapp verfehlt

Laut Feuerwehr hatte der Verletzte „Glück im Unglück“ - nur knapp verfehlte er mit seinem Pkw mehrere Bäume am Straßenrand. Sein Fahrzeug wurde mit einer Seilwinde aus dem Acker gezogen; für die Dauer der Bergungs- und Reinigungsarbeiten sperrte man die L340.