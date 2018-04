Feuerwehr: „Ostern bislang ruhig verlaufen“

Eine vorläufige Einsatzbilanz hat die steirische Feuerwehr am Ostersonntag gezogen: Trotz zahlreicher Osterfeuer, die von Karsamstag auf Ostersonntag entzündet wurden, sprechen die Florianis von einem bislang ruhigen Osterwochenende.

Dabei sind die steirischen Feuerwehrleute - knapp 700 Helfer von 111 verschiedenen Feuerwehren - in den 24 Stunden zwischen Karsamstag un Ostersonntag zu insgesamt 120 Einsätzen ausgerückt. 73 davon waren sogenannte B01-Alarmierungen, bei denen es vorwiegend darum ging, Brandsicherheitswachen von Brauchtumsfeuern zu stellen.

Diese waren von Karsamstag ab 15.00 Uhr bis 3.00 Uhr am Ostersonntag erlaubt - und seien, so der Landesfeuerwehrverband Steiermark, grundsätzlich ohne nennenswerte Zwischenfälle abgebrannt. Allerdings gab es laut Feuerwehr auch zwei Realeinsätze: einen Heckenbrand in Mühldorf bei Feldbach und ein außer Kontrolle geratenes Osterfeuer in Ettendorf bei Stainz.

Breites Einsatzfeld

Darüber hinhaus gab es zwölf weitere großteils kleine Brandeinsätze und Brandmelde-Alarme - mehr dazu in Besitzer bei Brand in Hobby-Werkstatt verletzt (1.4.2018). 33 Mal mussten die Feuerwehren auch zu technischen Einsätzen ausrücken.

Darunter verzeichnete man Verkehrsunfälle - mehr dazu in Kontrolle verloren: Pkw prallte gegen Laterne (1.4.2018) und Rettungswagen mit Pkw kollidiert (1.4.2018) - Pumparbeiten oder auch eine Tierrettung.

