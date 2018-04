Besitzer bei Brand in Hobby-Werkstatt verletzt

In einer Hobby-Werkstatt in Takern im Bezirk Weiz ist am Karsamstag ein Brand ausgebrochen - rund 80 Helfer standen im Einsatz. Bei den Löscharbeiten wurde der 44-jährige Besitzer verletzt.

Zu dem Brand in der freistehenden Hobby-Werkstatt war es gegen 16.30 Uhr bei Schweißarbeiten im Bereich des Radlaufs eines Kleintransporters gekommen.

80 Helfer im Einsatz

Für die Löscharbeiten rückten rund 80 Einsatzkräfte von vier verschiedenen Feuerwehren an. Auch der 44-jährige Besitzer half, wobei er leicht verletzt wurde. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt.