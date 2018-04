Rettungswagen mit Pkw kollidiert

Nach der Kollision eines Rettungswagens mit einem Pkw an der Tivolikreuzung in Leoben waren am Karsamstag zwei Verletzte zu versorgen. Der Rettungswagen soll laut Verkehrsinspektion Leoben zu schnell in die Kreuzung gefahren sein.

Kurz vor 14.30 Uhr war die Feuerwehr zu dem Verkehrsunfall gerufen worden - es hieß, eine Person sei in ihrem Fahrzeug auf der Tivolikreuzung eingeklemmt. Am Unfallort angekomen, stellte sich jedoch heraus, dass glücklicherweise niemand eingeklemmt, jedoch zwei Personen leicht verletzt worden waren.

Eine Frau, die während eines Bluttransports im Rettungsauto mitgefahren war, und der Lenker des Pkws wurden verletzt: Sie erlitt eine Beule an der Stirn, er Abschürfungen. Zu dem Unfall dürfte es laut Verkehrsinspektion Leoben gekommen sein, weil der Rettungswagen bei Rot in die Kreuzung eingefahren sei, ohne vorher anzuhalten.