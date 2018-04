77-Jährige über Stiege gestürzt: schwer verletzt

Beim Sturz von einer Treppe ist eine 77-Jährige am Ostersonntag in Kapfenberg im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag schwer verletzt worden: Noch am Unfallort musste sie in künstlichen Tiefschlaf versetzt werden.

Zu dem Sturz war es laut Rotem Kreuz kurz vor 17.00 Uhr gekommen. Sofort wurde die Rettung alarmiert, die ein schweres Schädel-Hirn-Trauma bei der Frau feststellte.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Die Verletzungen der Patientin waren so schwer, dass sie noch an Ort und Stelle vom Notarzt in künstlichen Tiefschlaf versetzt werden musste. Unter stabilen Kreislaufverhältnissen wurde die 77-Jährige dann mit dem Rettungshubschrauber ins Spital gebracht. Wie es zu dem Sturz gekommen war, war zuletzt unklar.