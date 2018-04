Brand auf Gehöft - Besitzer verletzt

Beim Brand eines unbewohnten Gebäudes auf einem Gehöft in Vorau im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld hat der Besitzer am Ostersonntag eine Rauchgasvergiftung erlitten.

In dem ehemaligen Wohnhaus war laut Polizei zu Mittag ein Glimmbrand in einer Zwischendecke ausgebrochen. Eine 68-Jährige, die sich in einem angrenzenden Vereinslokal aufhielt, bemerkte den Rauch aus dem Obergeschoß des Objekts und verständigte den 61-jährigen Besitzer des Anwesens.

Rauchgasvergiftung

Dieser traf kurz daraufhin ein, alarmierte die Feuerwehr und versuchte, den Brand selbst zu löschen - er atmete dabei aber offenbar Rauchgase ein und erlitt in der Folge eine Rauchgasvergiftung; er musste ins Spital gebracht werden.

Brandursache noch unklar

Die Feuerwehr öffnete dann die Zwischendecke und erstickte die Flammen. Die Höhe des Sachschadens sowie die Ursache des Feuers sind noch unklar; die Ermittlungen laufen.