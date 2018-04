Mutmaßlicher Brandstifter geschnappt

Die Polizei hat Sonntagabend einen 34-jährigen Obersteirer festgenommen, der mehrere Brände verursacht haben soll. Nach der jüngsten Tat - ein Feuer in einem Waldstück im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag - wurde der Mann geschnappt.

Der Mann dürfte seit dem 27. März zunächst mehrere kleine Brandstiftungen an seinem - unbewohnten - Holzhaus im Graschnitzgraben bei St. Marein im Mürztal begangen haben - er wollte damals eine unbekannte Personen vom Hof wegrennen gesehen haben.

Erst zu Neujahr war der Stall des Gehöfts in Flammen aufgegangen; weiters dürfte der 34-Jährige Wiesen- und Waldflächen auf seinem eigenen Grundstück in Brand gesetzt haben, um damit eine Brandstiftung durch unbekannte Täter vorzutäuschen.

Wohnhaus brannte nieder

Am 28. März dürfte der 34-Jährige dann erneut Feuer an das Wohnhaus gelegt haben, diesmal brannte das Gebäude zur Gänze nieder - mehr dazu in Großbrand im Mürztal: 140 Helfer im Einsatz (29.3.2018)

Bei den Löschversuchen erlitt ein Feuerwehrmann eine Rauchgasvergiftung. Der Obersteirer gestand einige Fakten, die Brandstiftung am Stall bestritt er allerdings, so ein Polizist.