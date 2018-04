Mopedauto fuhr auf Pkw auf: Zwei Verletzte

Bei einem Auffahrunfall in Graz sind am Montag zwei Personen verletzt worden: Ein Mopedauto war ungebremst auf einen Pkw aufgefahren, dieser prallte dann in der Folge gegen ein davor stehendes Auto.

Ein 54-jähriger Südsteirer war mit seinem Mopedauto in der Karlauerstraße unterwegs. Kurz vor der Kreuzung Triester Straße/Fabriksgasse fuhr er - laut Zeugenangaben ungebremst - auf den stehenden Pkw eines 42-Jährigen auf; dessen Auto wurde dann gegen einen davor stehenden Pkw eines 35-Jährigen geschleudert - die beiden Grazer hatten an einer roten Ampel angehalten.

Verdacht auf Alkohol- oder Suchtmitteleinfluss

Der 54-Jährige erlitt laut Polizei schwere Verletzungen und wurde in die Intensivstation des UKH Graz gebracht, der 35-Jährige wurde leicht verletzt. Erhebungen ergaben, dass der Südsteirer schon davor gegen zwei abgestellte Autos und eine Hausmauer gefahren sein dürfte; wegen des Verdachts auf Alkohol- oder Suchtmitteleinfluss wird sichergestelltes Blut gerichtsmedizinisch untersucht.