Olympia 2026: Sechs Konkurrenten für Graz

Im Rennen um die Olympischen Winterspiele 2026 haben Graz und Schladming insgesamt sechs Konkurrenten: Calgary, Sapporo, Stockholm, Sion, die Region Cortina d’Ampezzo/Mailand/Turin sowie Erzurum in der Türkei.

„Ich begrüße es sehr, dass die Nationalen Olympischen Komitees und die Städte Interesse an der Ausrichtung der Winterspiele haben“, sagte am Montag Thomas Bach, der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC): „Unser Ziel ist es nicht, einfach nur eine Rekordzahl an Bewerbern zu haben, sondern letztlich die beste Stadt für die Olympischen Winterspiele auszuwählen.“

Erste Entscheidung im Oktober

Die sieben Bewerber treten nun in eine Phase des Dialogs mit dem IOC; im Rahmen dieser Dialog- und Konzeptphase wird auch eine Machbarkeitsstudie durchgeführt - mehr dazu in Olympia 2026: ÖOC schickte Absichtserklärung (30.3.2018).

Im Oktober 2018 entscheidet das Internationale Olympische Komitee dann, welche Städte oder Regionen als offizielle Kandidaten für die Austragung der 25. Olympischen Winterspiele im Jahr 2026 nominiert werden, die endgültige Entscheidung über den Ausrichter fällt dann im September 2019 in Mailand. 2022 finden die Olympischen Winterspiele in Peking statt.

Links: