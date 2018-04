BAWAG-Kündigung: 74 Post-Filialen betroffen

Nachdem die BAWAG die Kooperation mit der Post gekündigt hat, muss sich diese bis Ende 2019 nach neuen Geschäftslokalen umsehen. Österreichweit betrifft das laut Post 74 Filialen, acht davon sind in der Steiermark.

In Graz sind noch fünf Post-Filialen in einem BAWAG-Gebäude untergebracht, die drei anderen befinden sich laut Post-Sprecher Michael Homola in Gratkorn, Bärnbach und Kindberg.

Eines dieser acht Postämter wurde jetzt fix zur Schließung angemeldet, so Homola: Dabei handelt es sich um eine defizitäre Filiale in der Grazer Herrgottwiesgasse, die mit der nahegelegenen Post-Filiale in einem Einkaufszentrum am Lazarettgürtel zusammengelegt wird. Zwei Filialen, die so nah beieinander liegen, würden sich nicht rechnen, begründet die Post die Entscheidung.

Entscheidung in den nächsten Monaten

Wie es mit den sieben anderen steirischen Post-Standorten weitergeht, die jetzt noch in einem BAWAG-Gebäude untergebracht sind, soll sich in den nächsten Monaten entscheiden. Bis Ende 2019 muss die Post aus diesen Gebäuden ausziehen - mehr dazu in Post sucht neuen Finanzpartner (news.ORF.at, 24.10.2017).

ORF

Was die Zukunft dieser sieben steirischen Filialen betrifft, gibt es mehrere Möglichkeiten: Zum einen könnte in einem anderen Gebäude in unmittelbarer Nähe des bisherigen Standortes eine neue Filiale eröffnet werden; eine weitere Variante wäre, so Michael Homola, dass keine neue Post-Filiale aufsperrt, wenn es in der Nähe ein bereits bestehendes Postamt gibt - in diesem Fall ist laut Post als Ersatz eine Kooperation mit einem Postpartner angedacht.

