Baum stürzte auf 15-jährigen Biker

Von einem umstürzenden Baum ist ein 15-Jähriger am Dienstag in Paldau in der Südoststeiermark schwer verletzt worden. Ein Forstarbeiter hatte den jungen Lenker auf dessen Leichtmotorrad übersehen.

Kurz vor 13.00 Uhr fuhr der Südoststeirer mit einem nicht zugelassenen Leichtmotorrad über eine Wiese in Axbach - nur wenige Meter bzw. die Breite einer Gemeindestraße entfernt von einem 58-jährigen Forstarbeiter, der gerade mit dem Fällen eines Baums beschäftigt war. Den 15-Jährigen auf dessen Leichtmotorrad bemerkte er nicht.

Mehrere Frakturen erlitten

Als der Baum umstürzte, riss er den Burschen mit, begrub ihn unter sich. Mehrere Rippenbrüche und weitere Frakturen waren laut Polizei die Folge. In Lebensgefahr befinde sich der Südoststeirer jedoch nicht. Vom Notarzt wurde der Jugendliche am Unfallort erstversorgt. Anschließend brachte man ihn mit dem Hubschrauber in die Kinderklinik des LKH Graz.